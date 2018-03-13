Кислотная прическа Маруана Феллайни, с которой он подцепит какую-нибудь Минни Маус
Бельгийцу пора в Диснейленд.
30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни, известный пышной шевелюрой, адски бомбанул в инстаграме.
Бельгиец заделал новую прическу для GQ Style. Новое обличие Маруана еще не раз явится тебе в кошмарах.
Вид спереди прилагается.
- Феллайни провел 17 матчей в сезоне-2017/18 и забил 4 гола.
- В настоящий момент бельгиец восстанавливается от травмы колена. Его возвращение намечено на конец марта.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте