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Кислотная прическа Маруана Феллайни, с которой он подцепит какую-нибудь Минни Маус

Кислотная прическа Феллайни, с которой он подцепит какую-нибудь Минни Маус
Eurosport

1 час назад

Бельгийцу пора в Диснейленд.

30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруан Феллайни, известный пышной шевелюрой, адски бомбанул в инстаграме.

Бельгиец заделал новую прическу для GQ Style. Новое обличие Маруана еще не раз явится тебе в кошмарах.

Вид спереди прилагается.

  • Феллайни провел 17 матчей в сезоне-2017/18 и забил 4 гола.
  • В настоящий момент бельгиец восстанавливается от травмы колена. Его возвращение намечено на конец марта.

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