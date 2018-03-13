Автор биографии Клоппа Рафаэль Хонигштейн: «Вся раздевалка «Арсенала» ненавидела Санчеса»

Футбольный журналист и автор книги «Дайте шума: история Юргена Клоппа» Рафаэль Хонигштейн рассказал, что Алексис Санчес не пользовался уважением в раздевалке «Арсенала».

«Игроки «Арсенала» кричали: «Наконец-то мы избавились от Алексиса Санчеса». Было недооценено, насколько вся раздевалка ненавидела Санчеса. Они действительно чувствовали, что он просто играет на публику: «Я стараюсь, как никто другой! Что я здесь делаю?» Но когда в прошлом году «Арсенал» начал показывать в раздевалке статистику по пробегу игроков после каждой игры – у Санчеса выходили самые низкие показатели», – цитирует журналиста Balls.ie.

Хонигштейн разъяснил, что он говорил в отношении гармонии команды: «Стали ли они лучше как команда – это совсем другая история, но думаю, что раздевалка стала более счастливой».

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Санчес за карьеру в «Арсенале» забил 60 мячей в 122 матчах.

Чилиец перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.

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