Mirror: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн выбыл до мая из-за травмы лодыжки

Лучший бомбардир АПЛ-2017/18 нападающий «Тотенхэма» Харри Кейн пропустит около восьми недель из-за травмы лодыжки, полученной в матче против «Борнмута».

Это уже третья подобная травма у форварда за последние 18 месяцев.

Лондонский клуб считает, что травма ближе по степени серьезности к той, когда футболист пропустил семь недель в конце 2016 года, чем когда в последний раз Кейн восстановился за три недели, сообщает Mirror.

Кейн пропустит два товарищеских матча сборной Англии против Голландии и Италии, но постарается восстановиться к концу чемпионата, чтобы набрать форму перед ЧМ-2018.

Страйкер «шпор» лидирует в бомбардирской гонке АПЛ-2017/18 вместе с Мохаммедом Салахом из «Ливерпуля» – у них по 24 мяча.

Кейн сыграл 23 матча за национальную команду, в которых отличился 12 раз.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме