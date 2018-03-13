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Mirror: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн выбыл до мая из-за травмы лодыжки

Mirror: Кейн выбыл до мая из-за травмы лодыжки
Eurosport

1 час назад

Нападающему придется форсировать подготовку к ЧМ-2018. Если англичане, конечно, на него поедут.

Лучший бомбардир АПЛ-2017/18 нападающий «Тотенхэма» Харри Кейн пропустит около восьми недель из-за травмы лодыжки, полученной в матче против «Борнмута».

Это уже третья подобная травма у форварда за последние 18 месяцев.

Лондонский клуб считает, что травма ближе по степени серьезности к той, когда футболист пропустил семь недель в конце 2016 года, чем когда в последний раз Кейн восстановился за три недели, сообщает Mirror.

Кейн пропустит два товарищеских матча сборной Англии против Голландии и Италии, но постарается восстановиться к концу чемпионата, чтобы набрать форму перед ЧМ-2018.

  • Страйкер «шпор» лидирует в бомбардирской гонке АПЛ-2017/18 вместе с Мохаммедом Салахом из «Ливерпуля» – у них по 24 мяча.
  • Кейн сыграл 23 матча за национальную команду, в которых отличился 12 раз.

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