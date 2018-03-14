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Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард: «Я ненавижу Давида Де Хеа»
Но это позитивные слова.
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко оценил уровень игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
«Лучший комплимент, который я могу сделать Де Хеа, это сказать, что я его ненавижу», – отметил Джеррард.
- В АПЛ-2017/18 Де Хеа провел 30 матчей, из них 15 – на ноль.
- «Манчестер Юнайтед» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Севилье» (1:2), Де Хеа дважды пропустил от Бен Йеддера.
- В Лиге чемпионов на счету испанца 4 сухих матча из 8.
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