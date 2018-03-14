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The Times: «Сити» охладел к полузащитнику «Шахтера» Фреду, игрок перейдет в «МЮ»

The Times: «Сити» охладел к Фреду, игрок перейдет в «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Гвардиоле понадобился Вайгль.

«Манчестер Сити» отказался от трансфера полузащитника «Шахтера» Фреда.

Как сообщает The Times, Фред все-таки окажется в Манчестере – но не в «Сити», а в «МЮ». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью находится в поисках нового полузащитника после того, как Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры, и «МЮ» готов воспользоваться нерешительностью «Сити», чтобы выкупить трансфер бразильца.

Босс «Ман Сити» Пеп Гвардиола переключил внимание на полузащитника «Боруссии» Юлиана Вайгля. Препятствием к этой сделке может стать высокая стоимость игрока, чей контракт с дортмундским клубом рассчитан до 2021 года.

  • В турнирной таблице АПЛ «Сити» опережает «Юнайтед» на 16 очков.
  • В зимнее трансферное окно «дьяволы» перехватили у «Сити» Алексиса Санчеса, которым ранее интересовался Гвардиола.

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