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BT Sport: Марк Хьюз станет новым тренером «Саутгемптона»

BT Sport: Хьюз станет новым тренером «Саутгемптона»
Eurosport

1 час назад

«Святые» нашли замену Маурицио Пеллегрино.

Новым главным тренером «Саутгемптона» будет бывший босс «Сток Сити» Марк Хьюз.

Как сообщает BT Sport, ссылаясь на Press Association Sport, «Саутгемптон» надеется представить Хьюза в среду, 14 марта. Валлийскому тренеру предложен контракт до конца сезона-2017/18.

  • 12 марта «Саутгемптон» уволил Маурицио Пеллегрино.
  • «Святые» идут на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, расстояние до зоны вылета – одно очко.
  • Хьюз по ходу сезона был уволен из «Сток Сити». В 1998 – 2000 годах валлиец отыграл за «Саутгемптон» 52 матча в АПЛ.

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