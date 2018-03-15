The Telegraph: «Манчестер Сити» светит трансферный бан за нарушение правил по работе с молодежью

ФИФА изучает ситуацию на предмет возможного нарушения «Манчестер Сити» правил по взаимодействию с молодыми игроками.

Как сообщает The Telegraph, на клуб из Манчестера может быть наложен трансферный бан по причине интервью двух африканских футболистов (Джорджа Дэвиса и Доминика Одуро) датскому изданию Jyllands-Posten. В нем футболисты заявили, что играли за молодежный состав «Сити» до наступления 18 лет.

Учитывая жесткие ограничения, которые ФИФА накладывает на трансферы молодых игроков из их родных стран, «Сити», вполне вероятно, лишится возможности усилить состав первой команды летом 2018 года.

Ранее ФИФА накладывал трансферные баны за нарушение этих правил на «Реал», «Барселону» и «Атлетико».

В прошлом сезоне «Сити» признал вину в переходе двух игроков школьного возраста и получил годичный бан на трансфер футболистов из академий других английских команд.

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