Адриан Муту: «Златан Ибрагимович не травмирован – у него испортились отношения с Жозе Моуринью»

Бывшего полузащитника «Челси» Адриана Муту в эфире Telekom Sport Romania спросили про Жозе Моуринью, а он выстрелил внезапным инсайдом.

«Моуринью меня не заботит. Он никогда не играет на красоту – только на результат.

У меня есть информация, что Ибра не травмирован. У него просто испортились отношения с Моуринью», – сказал Муту.

Осенью Жозе настоял на возвращении Златана после того, как руководство «МЮ» не продлило со шведом контракт.

В ноябре Ибра вернулся на поле после тяжелой травмы крестов, сыграл 7 матчей, забил 1 гол, а затем вновь повредил колено.

В начале марта Моуринью заявил, что Ибрагимович, скорее всего, покинет «Олд Траффорд» летом.

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