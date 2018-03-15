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Алексис Санчес: «Арсен Венгер говорил, что я лучший в «Арсенале», но мне хотелось расти»

Санчес: «Венгер говорил, что я лучший в «Арсенале», но мне хотелось расти»
Eurosport

37 мин. назад

Уход чилийца был неотвратим.

Алексис Санчес рассказал, как переход в «МЮ» сказался на его отношениях с Арсеном Венгером.

«Венгер тепло относился ко мне. Он говорил: «Я хочу, чтобы ты остался, потому что ты лучший футболист в моей команде».

Но мне хотелось расти. Прежде всего, расти как чилиец, ведь игроков из Чили еще не было в «МЮ». Венгер понял мое решение и пожелал мне удачи.

У нас не осталось обид друг на друга», – заверил Санчес в интервью Chilevision.

  • Санчес провел в «Арсенале» 3,5 сезона, а в январе перешел в «МЮ» в обмен на Генриха Мхитаряна.
  • В новой команде Алексис провел 10 матчей и забил 1 гол.
  • Ранее журналист Рафаэль Хонигштейн сообщил, что Алексиса Санчеса не любили партнеры по «Арсеналу».

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