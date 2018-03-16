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Mirror: «Челси» интересуется полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи

Mirror: «Челси» интересуется Рэмзи
Eurosport

1 час назад

Жиру теперь будет не так одиноко на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» интересуется покупкой валийского полузащитника «Арсенал» Аарона Рэмзи.

Контракт 27-летнего футболиста истекает через год, и никаких переговоров по новому соглашению пока не предпринималось, сообщает Mirror.

После провальной защиты титула чемпиона и угрозы непопадания в Лигу чемпионов «синие» решились на перестройку команды. В частности, «Челси» уже купил полузащитника «Эвертона» Росса Баркли и нападающего «Арсенала» Оливье Жиру. Лондонский клуб могут покинуть Сеск Фабрегас, у которого тоже через год истекает контракт, купленный за 40 миллионов евро Тьемуэ Бакайоко, так и не адаптировавшийся к английскому чемпионату, и Давид Луис, у которого конфликт с главным тренером Антонио Конте.

  • На счету Рэмзи 6 мячей и 8 ассистов в АПЛ-2017/18.
  • Transfermakt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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