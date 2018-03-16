Жозе Моуринью: «В течение многих лет моим хейтерам было тяжело, ведь я снова и снова побеждал»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что рад за своих критиков.

«Я не собираюсь убегать и не боюсь ответственности. Когда мне было 20 лет, я был всего лишь чьим-то сыном, я был никем в футболе. Теперь мне 55, и я добился того, чего добился, благодаря своей работе, таланту и складу ума. Так что хейтеры могут сплотиться. Я понимаю: в течение многих лет тем, кто не любит меня, было тяжело, ведь я снова и снова побеждал.

Я выиграл последний трофей десять месяцев назад. Я обыграл «Ливерпуль» и «Челси», но проиграл «Севилье», так что сейчас наступил тот момент, когда критики счастливы. Что я почерпнул из своего религиозного образования, так это следующее правило: радуйся счастью других. Так что я очень счастливый человек», – цитирует Моуринью The Guardian.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» по сумме двух игр уступил «Севилье» (1:2).

В АПЛ команда Моуринью идет на второй строчке, отставая от «Манчестер Сити» на 16 очков.

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