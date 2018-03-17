Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Однажды я переписывался с девушкой, а оказалось, что с партнером по клубу»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О'Хара рассказал о том, как над ним подшутили Робби Кин и Джонатан Вудгейт.

«На одной из тренировок я получил травму и ушел с поля пораньше, но Кин и Вудгейт чуть раньше взяли мой телефон и поменяли номер девчонки, с которой я переписывался, на номер Вудгейта. Затем у нас был выезд. Мы поехали на матч, и я писал девушке, думая, что пишу ей, а она присылала в ответ кучу всяких грязненьких сообщений. И я такой: «Да, все на мази». Но, на самом деле, я переписывался с Джонатаном Вудгейтом.

Она написала: «Я приеду и сниму номер в отеле, где ты остановился». Я спустился в номер, который она якобы сняла, ожидая увидеть девушку, но вместе нее в комнате была вся команда, все парни из клуба. Они так обдурили меня, я был полностью разбит», – приводит слова О'Хары Mirror.

О'Хара провел за «Тоттенхэм» 34 матча и забил 2 гола.

Статистика Вудгейта в составе «шпор» – 49 игр и 2 гола.

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