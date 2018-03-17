Вратари «Манчестер Сити» взяли 11 пенальти из 19. Пеп Гвардиола просчитал даже это

Уэйн Руни сделал самую противоречивую карьеру среди золотого поколения англичан, но даже в его коллекции уместился ангельски милый поступок. В 2007 году страйкер узнал, что клуб не выделил медали за победу в АПЛ помощникам Фергюсона: их бонус – лишь несколько сотен фунтов. Руни такая скупость возмутила: после возвращения из отпуска ассистентов Ферги ждал чумовой презент.

Каждая медаль обошлась Уэйну в 1000 фунтов, но реакция тренеров оказалась бесценной. «Мы были ошеломлены, ценность этих медалей не поддается денежному выражению. А то, что их заказал Уэйн, делает подарок еще более знаковым», – вспоминал бывший тренер вратарей «МЮ» Тони Котон.

Неизвестно, как распределят медали боссы «Ман Сити», но игроки обязаны повторить жест Руни и отблагодарить помощников Гвардиолы. Влияние тренерского штаба Пепа распространяется за пределы обычных инструкций и работы на базе.

Несмотря на низкий рост игроков (по версии Daily Mail, самый крошечный в Премьер-лиге), «Сити» забил уже 11 мячей со стандартов – это четвертое место в АПЛ. У своих ворот все еще круче – «горожане пропустили только один мяч с угловых и штрафных. У второй команды по этому показателю уже четыре.

Разбор Гвардиолы и его помощников стал неотъемлемой частью успеха – самая низкорослая команда лиги не заблистала бы на стандартах без подсказок тренеров. Помощь стаффа ощутили даже вратари: голкиперы «Сити» отразили 11 из 19 последних пенальти во всех турнирах.

Серия стартовала еще в прошлом сезоне, когда три удара потащил Кабальеро. После отраженного пенальти с «Монако» Вилли признался, что важную роль сыграла подготовка. «Я изучал их пенальти вместе с тренером вратарей. Фалькао сделал паузу, хотел, чтобы я прыгнул раньше удара, но я ждал момента и принял правильное решение», – рассказал аргентинец.

Прошаренность «Сити» в этом вопросе характеризует еще один инсайд: в штабе Гвардиолы задействованы 18 человек, один из них занимается только пенальти. Работа мечты едва ли сопряжена с серьезной нагрузкой (всех пенальтистов можно отсмотреть за один день), но пользы от спеца действительно много.

В этом сезоне соперники «Сити» не забили семь пенальти из 15: частично – из-за невезения, частично – из-за отменной готовности Эдерсона и Браво. Бразилец взял три удара: против «Наполи», «Кристал Пэлас» и «Арсенала». После каждого Эдерсон выдавал секрет – за неделю до игры он усаживается за один стол с Браво, тренером вратарей «Сити» и изучает направление ударов потенциальных противников.

Благодаря спасениям кипера клуб выиграл группу ЛЧ («Наполи» мог сравнять счет в первой игре), продлил беспроигрышную серию в АПЛ («Пэлас» бил пенальти при 0:0 на последней минуте) и не позволил вернуться в игру «Арсеналу» (Обамеянг наносил удар в начале второго тайма). Гвардиола уверен: если бы не сейв Эдерсона, «канониры» возбудились бы, даже отставая в два мяча

Вклад Браво в успешный сезон коуч отметил на еще более высоком уровне. Перед финалом Кубка Лиги с «Арсеналом» Пеп предупредил, что место в воротах займет именно Клаудио. Логика простая: если бы не колумбиец, «Сити» вылетел бы еще на ранней стадии турнира.

Достижения Браво поражают в масштабах: кипер выиграл две серии пенальти перед поездкой на «Уэмбли» – у «Вулверхэмптона» и «Лестера». С учетом игр за сборную, Клаудио затащил уже пять лотерей подряд. В его случае срабатывает микс подготовки и предрасположенности к отражению пенальти.

«Когда дело доходит до пенальти, я всегда уверен в себе. И на протяжении всей карьеры я был успешен в подобных ситуациях. Я подхожу к пенальти с максимальным спокойствием и стараюсь, чтобы соперник, наоборот, почувствовал нервозность», – объясняет Браво.

Комплименты от Йоахима Лева и Илкая Гюндогана в этом смысле показательны. Тренер сборной Германии назвал Браво киллером пенальти в начале июля. Партнер по «Сити» выдал аналогичную характеристику в конце октября. Между репликами прошло чуть меньше четырех месяцев – едва ли земляки сговорились.

В книге «На пике», посвященной старту Гвардиолы в «Барсе», Пеп утверждал, что успех тренера напрямую зависит от класса игроков, с которыми он работает. В «Сити» эта фраза нуждается в редактуре: успех команды иногда напрямую зависит от подготовки тренеров.

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