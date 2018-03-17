Other Agency
Перейра проверил Мане между ног пяткой. Роскошный финт, который ты хоть раз тестил на одноклассниках
Даже сам Садио так не умеет.
В матче 31-го тура АПЛ встретились «Ливерпуль» и «Уотфорд».
В одном из эпизодов полузащитник «шершней» Роберто Перейра провернул мощный финт в борьбе с форвардом «красных» Садио Мане. Такой технике позавидует даже Неймар.
- В первом тайме игры дубль оформил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
- «Ливерпуль» отстает от идущего первым «Манчестер Сити» на 21 очко. «Уотфорд» идет на 10-й строчке с 36 очками.
- В 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».
Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте