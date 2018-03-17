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Перейра проверил Мане между ног пяткой. Роскошный финт, который ты хоть раз тестил на одноклассниках

Перейра проверил Мане между ног пяткой. Роскошный финт, который ты хоть раз тестил на одноклассниках
Eurosport

1 час назад

Даже сам Садио так не умеет.

В матче 31-го тура АПЛ встретились «Ливерпуль» и «Уотфорд».

В одном из эпизодов полузащитник «шершней» Роберто Перейра провернул мощный финт в борьбе с форвардом «красных» Садио Мане. Такой технике позавидует даже Неймар.

  • В первом тайме игры дубль оформил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
  • «Ливерпуль» отстает от идущего первым «Манчестер Сити» на 21 очко. «Уотфорд» идет на 10-й строчке с 36 очками.
  • В 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».

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