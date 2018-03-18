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Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе
Владислав Прусов

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Радовались, что Россия попала в группу к Египту? Рано.

Салах забил уже 28 мячей в АПЛ

Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

Салах оформил первый покер за «Ливерпуль»

Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

Салаху понадобилось всего 4 удара для покера

Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

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Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

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Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

Салах еще и 10 асистов отдал

Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

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Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе

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