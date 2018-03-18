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Салах оформил покер на «Энфилде». Защитники сборной России в страхе
Радовались, что Россия попала в группу к Египту? Рано.
Салах забил уже 28 мячей в АПЛ
Салах оформил первый покер за «Ливерпуль»
Салаху понадобилось всего 4 удара для покера
Салах побил рекорд Торреса по количеству забитых голов в дебютном сезоне
Салах во всех соревнованиях наклепал 39 мячей
Салах еще и 10 асистов отдал
Даже Месси забил меньше, чем Салах
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