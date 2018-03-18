Getty Images

В твиттере засветилась форма «МЮ» на сезон-2018/19. Похоже, манкунианцы станут розовыми

В твиттере засветилась форма «МЮ» на сезон-2018/19. Похоже, манкунианцы станут розовыми
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Как «Ювентус».

Осенью появились слухи, что гостевая форма «МЮ» в сезоне-2018/19 может быть окрашена в розовые цвета.

В середине марта эта информация обрела реальные очертания: в сеть улетел вот такой вариант выездных джерси «красных дьяволов».

Розовеньким уже был «Юве». Форму тоже разработал adidas.

Не все болельщики оказались в восторге. Один из пользователей твиттера предложил к розовой форме такие бутсы:

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
4 767 просмотров23 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 829 просмотровВчера в 00:17
А еще вам может понравиться