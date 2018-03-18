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В твиттере засветилась форма «МЮ» на сезон-2018/19. Похоже, манкунианцы станут розовыми
Как «Ювентус».
Осенью появились слухи, что гостевая форма «МЮ» в сезоне-2018/19 может быть окрашена в розовые цвета.
В середине марта эта информация обрела реальные очертания: в сеть улетел вот такой вариант выездных джерси «красных дьяволов».
Розовеньким уже был «Юве». Форму тоже разработал adidas.
Не все болельщики оказались в восторге. Один из пользователей твиттера предложил к розовой форме такие бутсы:
- «МЮ» идет вторым в Премьер-лиге, отставая на 16 очков от «Сити». Здесь можно это исправить.
- Команда Жозе Моуринью вылетела из Лиги чемпионов, но зато продолжает поход за Кубком Англии.
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