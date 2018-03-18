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«Кандидат от народа!» 6 картинок, которые доказывают, что АПЛ – это как выборы в России

«Кандидат от народа!» 6 картинок, которые доказывают, что АПЛ – это как выборы в России
Артем Мазилкин

25 мин. назад

Что было бы, если чемпион Англии выбирался, как президент в России.

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