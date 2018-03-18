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«Кандидат от народа!» 6 картинок, которые доказывают, что АПЛ – это как выборы в России
Что было бы, если чемпион Англии выбирался, как президент в России.
Хосеп Гвардиола
Жозе Моуринью
Юрген Клопп
Маурисио Почеттино
Антонио Конте
Арсен Венгер
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