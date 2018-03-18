Eurosport
Болельщица «Ливерпуль» спокойно праздновала день рождения, как вдруг торт ей вынес Роберто Фирмино
Вот это подарочек.
Болельщица «Ливерпуля» Керри Андерсон праздновала 40-й день рождения в японском ресторане, и этот праздник стал лучшим в ее жизни.
По стечению обстоятельств как раз в это время в ресторане ужинал форвард «красных» Роберто Фирмино. Персонал обратился к футболисту с особой просьбой, и тот согласился.
Каково же было удивление Андерсон и ее гостей, когда праздничный торт вместо официанта вынес их кумир. Бразилец обнял именинницу и даже сделал с гостями несколько фото.
Видео заснял один из пользователей твиттера Реффи Роберто: «Когда вы думаете, что этот парень не может стать еще лучше, Бобби Фирмино выносит праздничный торт моей подруге. Что за парень».
- Фирмино забил 23 мяча в 42 матчах сезона-2017/18.
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