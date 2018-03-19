Британские чиновники угрожают Абрамовичу и Усманову. Но «Челси» и «Арсенал» могут не волноваться

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Лондоне переполошило британцев. Англичане убеждены, что это провернули русские – двойного агента Скрипаля предположительно отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», изобретенным в СССР. В ответ МИД Великобритании выслал 23 дипломатов и призвал к бойкоту ЧМ-2018. Британский премьер Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон пригрозили крупномасштабной проверкой олигархов, чье богатство ассоциируется с коррупцией и покровительством Владимира Путина.

Под удар могут попасть владелец «Челси» Роман Абрамович и один из крупных акционеров «Арсенала» Алишер Усманов, который контролирует «Эвертон» с помощью британского бизнесмена Фархада Мошири. «В книге профессора политологии Карена Давиши «Кто владеет Россией» указано, что Абрамович финансировал покупку за 50 миллионов долларов яхты Путина, – написал журналист The Times Мэтью Сайед. – Если у британских властей хватит смелости разработать строгий подход, то санкции могут применить не только к недвижимости Абрамовича, но и «Челси».

Британские налоговики и таможенники пригрозили богачам законом «О криминальных финансах», вступившим в силу незадолго до покушения на Скрипаля – 1 января 2018-го. Этот меч правосудия, который в Британии еще называют «Законом Макмафии» в честь популярного сериала о русских мафиози в Лондоне, упадет на головы иностранцев с целью выяснить происхождение их имущества. Откосить с помощью презумпции невиновности не выйдет – здесь она не действует.

Один из критериев попадания в список – субъект должен быть политически значимым лицом или причастным к серьезным преступлениям. Кроме яхты за 50 миллионов, британцы могут прикопаться к хозяину «Челси» за фальсификацию аукциона энергетического гиганта «Сибнефть», превратившего Абрамовича в одного из самых богатых людей России. Факт коррупции был доказан в 2012-м и признан адвокатами Абрамовича во время его разборок в суде с Борисом Березовским.

Звучит угрожающе, но русские миллиардеры не паникуют. Российский капитал настолько прочно осел в Великобритании, что давно стал неотъемлемой частью экономики страны, которая живет за счет финансовых и образовательных услуг, инвестиций в недвижимость и сферу развлечений. Футбол не исключение. В 2013-м «Аэрофлот» заключил пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед», который стороны продлили в апреле прошлого года. По первому соглашению «красные дьяволы» получили 40 миллионов евро.

В 2012-м, в год триумфа «Челси» в Лиге чемпионов, «синие» заключили контракт с «Газпромом» – одним из главных партнеров УЕФА. Сейчас, как и тогда, мало кого смутили разговоры о коррупционных связях энергетического гиганта с УЕФА и ФИФА. «Сотрудничество УЕФА с «Газпромом» говорит о стремлении футбола к отмыванию денег», – написал Huffington Post.

До применения химического оружия к Скрипалю русский след в «Рединге» и «Портсмуте», управление «Борнмута» Максимом Деминым и активы других русских, в частности, лондонская квартира Игоря Шувалова, не смутили британское правительство. Деньги работали, никто не жаловался. В 2015-м правительство Кэмерона обратилось к Британским Виргинским островам рассекретить имена владельцев недвижимости в Англии. Выявить, кто владеет домами и квартирами через оффшорные компании, не удалось – британцы не проявили в этом деле достаточную активность.

Все говорит о том, что и на этот раз угрозы британцев ограничатся лишь высылкой дипломатов. У Абрамовича и Усманова есть железный аргумент – они получают дивиденды с публичных компаний. Не будет претензий и к Шувалову. «Британцы подали запрос о происхождении его средств в российскую Генпрокуратуру и получили ответ – нет таких данных. Это закон, британцы не могут расследовать в другой юрисдикции. Даже если очень захотят», – объяснил «Фонтанке» профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов.

Русские миллиардеры будут спокойно вести бизнес и дальше, потому что британское правительство слишком дорожит сытой жизнью. Нестабильность, вызванная брекситом, тоже играет на руку адресатам потенциальных проверок. Чиновники понимают, что преследования в отношении русских приведут к тяжелым последствиям – продаже недвижимости, просадке рынка, протестам огромной армии футбольных фанатов. Китайцы, арабы, индусы и другие крупные игроки переполошатся и начнут выводить активы – в этом британцы заинтересованы меньше всего.

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