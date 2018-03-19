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Журналист Sky Sports: «Обращение Жозе Моуринью с Люком Шоу – абсолютный стыд»

Журналист Sky Sports: «Обращение Моуринью с Шоу – абсолютный стыд»
Eurosport

1 час назад

Новый наезд на португальца.

Журналист Sky Sports Каве Солекол рассказал, что в окружении футболиста «МЮ» Люка Шоу недовольны отношением к нему со стороны главного тренера Жозе Моуринью.

«Обращение Моуринью с Люком является абсолютным позором. Если у Моуринью есть проблемы с ним, то было бы правильно отпустить игрока. Если бы такого рода злоупотребления происходили на любом другом рабочем месте, то это стало бы основанием для увольнения. Это отвратительно», – цитирует Солекол источник из окружения футболиста.

  • Шоу перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» летом 2014 года за 37,5 миллионов евро.
  • В АПЛ-2017/18 он провел всего 7 матчей.

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