PA Sport
Журналист Sky Sports: «Обращение Жозе Моуринью с Люком Шоу – абсолютный стыд»
Новый наезд на португальца.
Журналист Sky Sports Каве Солекол рассказал, что в окружении футболиста «МЮ» Люка Шоу недовольны отношением к нему со стороны главного тренера Жозе Моуринью.
«Обращение Моуринью с Люком является абсолютным позором. Если у Моуринью есть проблемы с ним, то было бы правильно отпустить игрока. Если бы такого рода злоупотребления происходили на любом другом рабочем месте, то это стало бы основанием для увольнения. Это отвратительно», – цитирует Солекол источник из окружения футболиста.
- Шоу перешел в «МЮ» из «Саутгемптона» летом 2014 года за 37,5 миллионов евро.
- В АПЛ-2017/18 он провел всего 7 матчей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте