«Манчини прозвал меня Сваровски, потому что я стеклянный». Чемпион АПЛ уже полтора года без футбола

К октябрю 2016-го «Астон Вилла» увязла в болоте по подбородок: клуб вылетел из АПЛ, но вместо победы в Чемпионшипе бирмингемцы цеплялись за шанс не сгинуть в третьем дивизионе. «Львы» понадеялись на Ди Маттео и не представляли, что триумфатор Лиги чемпионов добудет на «Вилла Парк» всего одну победу в 12 матчах. Бедствующий клуб подхватил Стив Брюс и сразу поднял со скамейки Майку Ричардса. В матче с «Вулверхэмптоном» защитник отбегал 66 минут, пока не схватился за ногу – тренер от греха убрал игрока. Ричардс сокрушался и убивался, покидая поля, но его горе было бы в миллион раз сильнее, если бы он знал, что этот матч окажется последним к марту 2018-го.

Тренеры разглядели бешеный талант Майки еще в 2006-м: реактивный защитник выбил место в основе «Сити» и молодежной сборной Англии. К 18 годам Ричардс дослужился до джерси взрослой сборной и вдохновил журналистов, писавших, что он самый талантливый крайний защитник страны.

Слава и внимание часто срубают тинейджеров с ног, но только не Майку. Воспитанник «горожан» никогда не ленился, не прогуливал, взрывал фланг на тренировках и в матчах. А главное – всегда оставался искренним.

«Он великолепный футболист, новая порода игроков. Он мощный, сильный, выносливый и быстрый. А еще у него фантастический прыжок. Он приехал в сборную Англии, не паниковал и был абсолютно спокоен», – охарактеризовал дебютанта сборной Стив Макларен.

На атлета с идеальным прессом и ядерной скоростью моментально покусились гранды (Goal писал даже о «Реале»). Они не знали, что Ричардс – большой патриот.

«На меня посыпались предложения от «Челси» и «МЮ». Но мне незачем было уходить – я наслаждался каждой минутой в «Сити». Они подарили мне шанс, когда мне было всего 17. Я люблю этот клуб», – гордился Ричардс.

Судьба отблагодарила Майку за преданность и усердие: на «Сити» обрушились космические деньги, состав раздулся соизмеримо амбициям. Ричардс сделал всех конкурентов и в сезоне-2011/12 выиграл с «Сити» исторический титул АПЛ. Он стал любимчиком Манчини и генерировал пять ассистов – лучший показать лиги среди защитников.

Но позже все рухнуло: «В матче против «Суонси» я чувствовал себя нормально, но потом ускорился и ощутил, как что-то движется в моем колене. В тот момент я подумал: «О нет, пожалуйста, только не это».

Майка был уверен, что разбегается, но через пару минут движение в колене сменилось щелчком. Операция – реабилитация – пять месяцев без футбола. С больничной кровати Ричардс радовался прогрессу «горожан», но с опаской и завистью смотрел на правый фланг: там все мощнее зажигал Сабалета. В желании и страсти аргентинец не уступал англичанину, поэтому воспитанник предсказуемо сменил койку на скамейку запасных.

«Манчини – человек, который всегда говорит, что думает, а не то, что лучше сказать. Он прозвал меня Сваровски. Как кристалл, но уточнил, что я стеклянный», – Ричардс, возможно, единственный футболист в мире, который сказал, что при Роберто он играл в лучший футбол.

Но Манчини поплыл, вместе с ним смыло и Ричардса: Пеллегрини больше нравился Сабалета. Для Майки все сложилось настолько плохо, что он не получил медаль за победу в АПЛ-2013/14 – он не набрал необходимых трех матчей в турнире.

«Сабалета был номером один, он действительно выдающийся защитник. Я не хотел быть вторым – лучше выступать за более слабую команду, но играть регулярно. Я понимал, что с такими деньгами «Сити» купит любого, а для воспитанников никогда не хватит места», – загрустил Ричардс.

Защитник укатил сначала в аренду в «Фиорентину», где не нашел себя в схеме 3-5-2, потом свободным агентом согласовал контракт с «Астон Виллой», хотя были варианты с «Ромой» и «Интером». В Бирмингеме Майку оценили: выписали зарплату 34 тысяч евро в неделю и отдали капитанскую повязку. Честный и преданный защитник ответил в следующем трансферном окне – «Вест Хэм» предлагал вылетевшему в Чемпионшип футболисту двойное повышение зарплаты и место в АПЛ, но Ричардс указал, что его место на «Вилла Парк».

В октябре 2016-го Майка готовился рвать соперников для нового тренера, но надорвал колено. Врачи выявили у парня хронические проблемы с мениском – аналогичным недугом страдал талантливый защитник «Тоттенхэма» Ледли Кинг, завязавший с футболом в 32.

Ричард восстановился через 98 дней, но в футбол не вернулся. Брюс, который поверил в Майку в первом матче на «Вилла Парк», вдруг отправил чемпиона Англии в бан. На все вопросы о титулованном игроке коуч отвечал коротко: «Он не готов». Журналисты не верили, потому что лично видели, как Ричард пашет на тренировках.

Медиа не отставали от Брюса и постоянными вопросами выдавливали из тренера подробный комментарий. «Послушайте, Майка приклеивается к сопернику, когда здоров. У него правильный менталитет. Но пока он не готов к интенсивному графику и двум играм в неделю», – отмазался Стив.

Сначала от Брюса отстали, но Майка восстановился в январе 2017-го и больше травм не получал. Ложь тренера вскрылась – неужели такой атлет не наберет форму за 14 месяцев? Конфликт с тренером стал очевидным, когда на один из кубковых матчей коуч дал отдохнуть всем лидерам и сменил 10 игроков в старте – нетронутой осталась лишь позиция правого защитника.

Ричардс уловил негатив тренера и несколько раз встретился с боссом в кабинетах, но ни летом, ни зимой трансферных новостей не было. Назревал лишь вариант с «Орландо», но и в MLS Майки не оказалось.

С последнего матча Ричардса прошло более 500 дней. Любой на его месте сошел бы с ума, обозлился бы на весь мир и бойкотировал клуб. Только не Майка – добродушие не покидает футболиста даже в катастрофических ситуациях.

«Наверное, он самый приятный человек, с которым я работал. Все в клубе любят его. Он очень популярен и всегда искренне улыбается вам в лицо», – сказал Daily Mail один из сотрудников «Астон Виллы».

Бирмингемцы тянутся к Ричардсу – он не отказывает в помощи. За советами к опытному партнеру обращались воспитанники «Виллы» Андре Грин, Кори Блэкетт-Тейлор и Каллум О'Хэр: все признались, что дебютировали в главной команде благодаря словам и поддержке экс-защитника «Сити».

Очевидно, что Ричардс сыграет за «Астон Виллу» только в случае эпидемии всех защитников. Британские медиа так и не раскрыли загадку обиды Брюса, но твердо уверены, что летом Майка покинет Бирмингем. Тренер не нуждается в нелюбимом игроке, «Астон Вилле» ни к чему запасной за 1,6 млн евро в год. Поэтому 29-летнего защитника пугает такой конец карьеры.

В 2011-м Ричардс был королем АПЛ и звездой любимой команды. Он вполне мог играть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, но вместо славы схватил забвение на лавке в Чемпионшипе. Он упустил счастье не из-за лени, алкоголя или азартных игр. Карьеру душевного человека уничтожили травмы, чужие принципы и недоверие.

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