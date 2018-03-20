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Флойд Мэйуэзер: «Я мог бы инвестировать в «Ньюкасл» и купить Роналду»

Мэйуэзер: «Я мог бы инвестировать в «Ньюкасл» и купить Роналду»
Eurosport

1 час назад

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Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер рассказал, что допускает возможность инвестирования в футбольный клуб АПЛ «Ньюкасл».

«Да, я мог бы стать инвестором «Ньюкасла». Я люблю этот город, часто провожу там вечеринки. В этом городе умеют развлекаться. Я всегда открыт для новых предложений. Мне нравятся все виды спорта, но я вкладываю головой, а не сердцем. Футбол – не мой вид спорта, но у меня есть связи», – цитирует Мэйуэзера Daily Mail.

Боксер высказался по поводу приобретения мечты в случае инвестирования в клуб: «Криштиану Роналду мой давний приятель, я бы предложил ему завершить карьеру в «Ньюкасле».

  • Нынешний владелец клуба Майк Эшли владеет «Ньюкаслом» с 2007 года и не раз подвергался критике со стороны фанатов. В октябре 2017 года он выставил клуб на продажу.
  • Transfermarkt оценивает Роналду в 120 миллионов евро.

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