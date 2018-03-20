Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вместе с женой Кристиной Серрой забрали из манчестерского приюта четырех котят.

Как передает Daily Star, Гвардиола думает, что котята доставят ему спокойствие перед ежедневными тренировками. «Пеп любит животных, ему нравится жить и работать в Манчестере. Кошки просто дадут ему еще больше комфорта за пределами футбольной рутины», – цитирует Daily Star слова источника в «Манчестер Сити».

«Горожане» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

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