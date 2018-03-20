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«***** [черт], только не это». Рохо рассказал, о чем подумал после трансфера Санчеса в «МЮ»

«***** [черт], только не это». Рохо рассказал, о чем подумал после трансфера Санчеса в «МЮ»
Eurosport

1 час назад

Не все игроки «МЮ» были рады переходу чилийца.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, какой была его первоначальная реакция на трансфер Алексиса Санчеса.

«***** [черт], только не это. Теперь этот парень будет играть здесь», – поделился Рохо с Goal.com.

Защитник обеспокоился, что напряженные отношения между ним и Санчесом помешают их сотрудничеству на «Олд Траффорд»: «Мы были в Дубае, я сидел и спокойно смотрел фильм, когда ко мне подошел Жозе и хлопнул по плечу. «Мы покупаем Алексиса. Я не хочу, чтобы ты вырубил его завтра на тренировке», – пошутил он».

  • Рохо и Санчес пересекались в матчах между сборными Аргентины и Чили и во встречах «МЮ» и «Арсенала». Между игроками регулярно происходили стычки.
  • Алексис перешел в «МЮ» в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна, который отправился в Лондон.

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