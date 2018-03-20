Getty Images
«***** [черт], только не это». Рохо рассказал, о чем подумал после трансфера Санчеса в «МЮ»
Не все игроки «МЮ» были рады переходу чилийца.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал, какой была его первоначальная реакция на трансфер Алексиса Санчеса.
«***** [черт], только не это. Теперь этот парень будет играть здесь», – поделился Рохо с Goal.com.
Защитник обеспокоился, что напряженные отношения между ним и Санчесом помешают их сотрудничеству на «Олд Траффорд»: «Мы были в Дубае, я сидел и спокойно смотрел фильм, когда ко мне подошел Жозе и хлопнул по плечу. «Мы покупаем Алексиса. Я не хочу, чтобы ты вырубил его завтра на тренировке», – пошутил он».
- Рохо и Санчес пересекались в матчах между сборными Аргентины и Чили и во встречах «МЮ» и «Арсенала». Между игроками регулярно происходили стычки.
- Алексис перешел в «МЮ» в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна, который отправился в Лондон.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте