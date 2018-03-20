Дидье Дешам: «Поль Погба несчастлив в «Манчестер Юнайтед», но это может случиться с каждым»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию Поля Погба, который потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

«Он недоволен положением в команде. Это не особенный случай и может случиться абсолютно везде, если игрок сбавил обороты.

Сейчас в такой ситуации оказался Поль, потом в нее попадут другие игроки. Я же сделаю, как и всегда – поговорю с футболистом, чтобы лучше понять его, ведь у меня нет всей информации», – процитировал Дешама Daily Mail.

Дешам вызвал Погба в сборную Франции на матчи против Колумбии (23 марта) и России (27 марта).

Погба не участвовал в победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» (2:1), вышел на замену в проигранном матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2) и не играл с «Брайтоном» в Кубке Англии (2:0).

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