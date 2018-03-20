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The Telegraph: «Ливерпуль» не продаст Мохамеда Салаха летом даже за 227 миллионов евро

The Telegraph: «Ливерпуль» не продаст Салаха летом даже за 227 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Египетская звезда останется на «Энфилде».

«Ливерпуль» ни при каких обстоятельствах не продаст форварда Мохамеда Салаха грядущим летом.

Игрок остается ключевой фигурой в планах Юргена Клоппа на сезон-2018/19, сообщает The Telegraph. «Ливерпуль» отклонит любые предложения по Салаху, которые поступят со стороны «Барселоны», «Реала», «ПСЖ» и других топ-команд.

  • По слухам, в Барселоне, Мадриде и Париже готовы выложить за Салаха порядка 200 млн фунтов и побить мировой трансферный рекорд.
  • В 30 играх АПЛ-2017/18 Салах забил 28 голов. Игрок лидирует в борьбе за «Золотую бутсу», опережая Месси на 3 гола.

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