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Поль Погба: «Неймар – олицетворение радости от футбола. Хотел бы сыграть с ним в одной команде»

Погба: «Неймар – олицетворение радости от футбола. Хотел бы сыграть с ним в одной команде»
Eurosport

1 час назад

Не передерутся ли они из-за вопроса, у кого круче прическа?

В 2016 году Неймар признался, что хотел бы сыграть в одной команде с Полем Погба. Спустя два года полузащитник «МЮ» и сборной Франции ответил на комплимент.

«Мне Неймар тоже очень нравится. Он олицетворение радости от игры на поле. В Бразилии футбол – это все, это жизнь. В футбол играют все.

Мне нравится наблюдать за игрой Неймара, за его техникой и талантом. Это особенный стиль.

В какой точке мира вы бы ни сказали «Неймар», все знают, кто это, и что он делает. Поэтому, если однажды мне доведется играть с ним, я буду рад», – сказал Погба в интервью TyC Sports.

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