Поль Погба: «Неймар – олицетворение радости от футбола. Хотел бы сыграть с ним в одной команде»

В 2016 году Неймар признался, что хотел бы сыграть в одной команде с Полем Погба. Спустя два года полузащитник «МЮ» и сборной Франции ответил на комплимент.

«Мне Неймар тоже очень нравится. Он олицетворение радости от игры на поле. В Бразилии футбол – это все, это жизнь. В футбол играют все.

Мне нравится наблюдать за игрой Неймара, за его техникой и талантом. Это особенный стиль.

В какой точке мира вы бы ни сказали «Неймар», все знают, кто это, и что он делает. Поэтому, если однажды мне доведется играть с ним, я буду рад», – сказал Погба в интервью TyC Sports.

В 2016 году Погба стал самым дорогим футболистом в мире, перейдя в «МЮ» за 106 млн евро. Спустя год Неймар ушел в «ПСЖ» и превзошел француза – 222 млн евро. Здесь суммы еще страшнее.

В последние дни и Неймар, и Поль обновили причесон.

Неймар несчастлив в «ПСЖ», а Погба несчастлив в «МЮ».

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