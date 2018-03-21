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Экс-вингер «Ливерпуля» Харри Кьюэлл: «Мохамеду Салаху по силам замахнуться на «Золотой мяч»

Экс-вингер «Ливерпуля» Кьюэлл: «Салаху по силам замахнуться на «Золотой мяч»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Нет ничего невозможного.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Харри Кьюэлл считает форварда «красных» Мохамеда Салаха претендентом на «Золотой мяч».

«Люди говорят, что он станет лучшим игроком сезона в АПЛ, но я бы заглянул дальше. Если он проведет чемпионат мира на фантастическом уровне, забьет несколько голов и сыграет хорошо, а затем продолжит выступать в том же духе в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? В таком случае я не вижу препятствий для его победы», – цитирует Кьюэлла talkSPORT.

  • В сезоне АПЛ-2017/18 Салах провел за «Ливерпуль» 30 матчей и забил 28 голов.
  • Кьюэлл отыграл за «красных» 93 матча и забил 12 мячей.

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