Экс-вингер «Ливерпуля» Харри Кьюэлл: «Мохамеду Салаху по силам замахнуться на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Харри Кьюэлл считает форварда «красных» Мохамеда Салаха претендентом на «Золотой мяч».

«Люди говорят, что он станет лучшим игроком сезона в АПЛ, но я бы заглянул дальше. Если он проведет чемпионат мира на фантастическом уровне, забьет несколько голов и сыграет хорошо, а затем продолжит выступать в том же духе в следующем сезоне, то почему бы ему не выиграть «Золотой мяч»? В таком случае я не вижу препятствий для его победы», – цитирует Кьюэлла talkSPORT.

В сезоне АПЛ-2017/18 Салах провел за «Ливерпуль» 30 матчей и забил 28 голов.

Кьюэлл отыграл за «красных» 93 матча и забил 12 мячей.

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