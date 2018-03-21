Getty Images

Галлас: «У Азара нужно спросить, за какой клуб он болел в детстве. Его нужно отпустить в «Реал»

Галлас: «У Азара нужно спросить, за какой клуб он болел в детстве. Его нужно отпустить в «Реал»
Eurosport

1 час назад

Бельгиец все ближе к мечте.

Экс-защитник «Челси» Вильям Галлас прокомментировал слухи, связывающие игроков «синих» Тибо Куртуа и Эдена Азара с уходом из клуба.

«Я не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов с «Челси». Может быть, именно поэтому они хотят уйти в другой клуб. Их нужно спросить, за какой клуб они болели, когда были детьми.

Очень многие дети скажут вам: «Я болел за «Реал» или «Я болел за «Барселону». Может, стоит спросить об этом Азара? Его мечта – перейти в «Реал», и «Челси» должен принять этот факт», – цитирует Галласа CalcioMercato.com.

  • Азар провел в АПЛ-2017/18 26 игр, забил 11 мячей и отдал 4 ассиста.
  • Галлас отыграл за «Челси» 159 матчей и забил 12 мячей.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер

02:34
Популярные видео
Ядерный матч, в котором «Миннесота» превратила 0:2 в 3:2, а потом все равно слила «Лос-Анджелесу»
 746 просмотров16 ч
«Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме
1 200 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться