Галлас: «У Азара нужно спросить, за какой клуб он болел в детстве. Его нужно отпустить в «Реал»

Экс-защитник «Челси» Вильям Галлас прокомментировал слухи, связывающие игроков «синих» Тибо Куртуа и Эдена Азара с уходом из клуба.

«Я не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов с «Челси». Может быть, именно поэтому они хотят уйти в другой клуб. Их нужно спросить, за какой клуб они болели, когда были детьми.

Очень многие дети скажут вам: «Я болел за «Реал» или «Я болел за «Барселону». Может, стоит спросить об этом Азара? Его мечта – перейти в «Реал», и «Челси» должен принять этот факт», – цитирует Галласа CalcioMercato.com.

Азар провел в АПЛ-2017/18 26 игр, забил 11 мячей и отдал 4 ассиста.

Галлас отыграл за «Челси» 159 матчей и забил 12 мячей.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube