Клубы АПЛ ввели потолок зарплат. РФПЛ сорит деньгами даже в кризис

В Англии рассуждают о бойкоте ЧМ-2018 по политическим причинам. Если британцы воплотят угрозу, то ФИФА забанит их сборную минимум на один чемпионат мира. Но англичане не боятся – ведь за этим поколением футболистов чернеет глубокая яма. И после дисквалификации им не придется унижаться в Катаре.

АПЛ всерьез обеспокоена развитием молодых игроков: в самой богатой лиге мира (зимой продали телеправа за 5 миллиардов евро) выступает всего 32% англичан. Одна из главных причин замедленного развития как раз деньги. Средняя зарплата в АПЛ – 59 тысяч евро в неделю, и гонорары ежегодно растут. По данным Statista, самые большие доходы – у манкунианцев: в «МЮ» в среднем платят 130 тысяч евро в неделю. Самые низкие – у «Хаддерсфилда» (25 кусков). Доходы молодых футболистов до 2017 года распределялись так же, как и у взрослых – тинейджерам платили так много, как могут себе позволить. Это приводило к диким историям.

Джош Макэкран – один из самых талантливых воспитанников «Челси». Он дебютировал в еврокубках уже в 17 лет – первый участник Лиги чемпионов, который родился после ее основания. Школьник в тот момент греб 2,3 миллиона евро за сезон по пятилетнему контракту. Джош числился в системе «синих» 15 лет, но сыграл всего 11 матчей. Катался по арендам, а потом осел в Чемпионшипе – сейчас игроку «Брентфорда» уже 25, и только сумасшедший предложит ему такой оклад, какой «Челси» платил в 17 лет.

Игрокам лень играть ради трофеев, когда у них и так все хорошо. Психологи университетов Видржинии и Пердью выяснили средний уровень дохода в западной Европе, после которого человек больше не радуется деньгам – 81 тысяча евро в год. Когда тебе 17 и ты получаешь 2 миллиона, то необходимость чего-то добиваться отпадает сама. Так средний возраст доморощенных дебютантов АПЛ поднялся до 22,5 лет – в этом возрасте Месси получил первый «Золотой мяч».

В 2017-м клубам АПЛ надоело бесполезное расточительство на клоунов, и большая часть ввела резкое ограничение, которое должно мотивировать молодых игроков отбивать каждый заработанный евро. Например, «Ливерпуль» ввел потолок в 45 тысяч евро в год. У «Челси» и «Кристал Пэлас» ограничения мягче: 250 тысяч евро в год. «Синие» навсегда запомнят пример Макэкрана, а босса «орлов» Стива Пэриша побудила другая история: неназванный 17-летний мальчик потребовал у «Пэлас» гонорар в 600 тысяч евро в год после первой тренировки с основным составом. «У нас рыночная экономика, но для детей это плохо. 40 тысяч фунтов в неделю для 16-летнего – ужас. Молодой игрок должен к чему-то стремиться!» – говорит Пэриш.

Клубы самой богатой футбольной лиги мира вводят реальные ограничения зарплат на уровне тех, что в России только обсуждали, но которые так и не материализовались. В 2015 году РФС рассматривал потолок для игроков чемпионата России. Планировалось, что ребята моложе 21 года смогут зарабатывать не более 10 миллионов рублей в год (141 тысяча евро), игроки 21–23 лет – не более 15 миллионов рублей (211 тысяч евро), а игроки старше 23 лет – не более 24 лимонов (338 тысяч евро). Естественно, ничего подобного РФС не сделал.

Поэтому примеров вроде истории Макэкрана у нас хватит на крепкий сериал для Netflix. Алан Гатагов в 22 года сидел в запасе «Динамо», а затем потребовал у «Краснодара» миллион евро подъемных и такую же зарплату. Сейчас Алану 27, и он пыхтит в эстонской «Левадии». 19-летний Иван Соловьев засветился в «Динамо», отказался продлевать контракт и ушел в «Зенит» за оклад в 1,3 миллиона евро за сезон. Сейчас он выступает за питерское «Динамо» и вряд ли гребет кэш.

Истории с молодыми игроками с одной стороны понятны: клуб деньгами привязывает к себе перспективного парня, чтобы его не угнали конкуренты. Но очень трудно найти логическое объяснение, когда клуб держит ветерана среднего уровня на жирнейшем контракте, хотя тот три года не выходил на поле. Виктор Файзулин последний матч сыграл в 2015 году. Сегодня зарплата Виктора до сих пор 2,2 миллиона евро в год. При этом питерцы без проблем отпускают воспитанников за копейки: например, победитель юношеского Евро-2013 и один из самых ярких игроков молодежного Евро-2015 в составе русской сборной Рамиль Шейдаев уехал в Казахстан. При этом за 45 матчей в «Зените-2» 22-летний форвард забил 28 голов. Сборной России мощный молодой нападающий тоже уже не поможет – его заиграл Азербайджан.

Причина, по которой потолок зарплат так и не ввели в России, универсальная. Босс РФПЛ Сергей Прядкин говорил, что ограничение гонораров в России ввести трудно из-за различий в форме собственности клубов и источников их финансирования: только четверть команд частные, остальные живут за счет госкорпораций и региональных бюджетов. И это несмотря на кризис. Сейчас средняя зарплата в чемпионате 63-й страны в рейтинге ФИФА составляет 1,2 миллиона евро (шестое место по Европе).

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