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Каждый следующий гол Салаха обойдется его спонсору в 114 миллионов евро, но Vodafone Egypt рискнул

Каждый следующий гол Салаха обойдется его спонсору в 114 миллионов евро, но Vodafone Egypt рискнул
Eurosport

13 мин. назад

Еще один стимул для Мо забивать еще больше.

Несмотря на сумасшедшую результативность форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в сезоне-2017/18, его спонсор, мобильная компания Vodafone Egypt, предложила своим абонентам 11 минут бесплатной связи за любой гол Салаха, начиная с 20 марта и до конца сезона.

Для активации услуги абонентам Vodafone Egypt нужно подключить специальный тариф Mo Salah World. С учетом того, что услугами компании пользуются 43 млн человек, спонсор Салаха теряет по 114 млн евро на каждом голе футболиста, пишет Liverpool Echo.

  • В АПЛ-2017/18 Салах провел за «Ливерпуль» 30 матчей и забил 28 мячей.
  • «Красные» идут на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от «Манчестер Юнайтед» на 2 очка.

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