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Daily Mail: Алексис Санчес не прижился в «МЮ» и питается отдельно от остальной команды

Daily Mail: Санчес не прижился в «МЮ» и питается отдельно от остальной команды
Eurosport

1 час назад

Не только Полю Погба плохо «Олд Траффорд».

Январский переход из «Арсенала» в «МЮ» обернулся для Алексиса Санчеса катастрофой. Чилиец стал самым высокооплачиваемым футболистом в новой команде (690 тыс евро), но забил всего 1 гол в 10 матчах, а кубковую игру с «Брайтоном» провел на скамейке.

Еще больше тренерский штаб «МЮ» беспокоит положение Санчеса в команде. Алексис выглядит несчастливым, на тренировках занимается изолировано и питается в буфете отдельно от остальной команды, передает Daily Mail.

«Все выглядит так, будто Санчес не хочет находится здесь. Он выглядит потерянным. То же самое было с Ди Марией», – сказал Daily Mail источник в клубе.

  • «МЮ» занимает второе место в АПЛ, отставая на 16 очков от «Сити».
  • Санчес стал игроком «дьяволов» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.
  • Ди Мария перешел в «МЮ» в 2014 году за 75 млн евро, но провалился и спустя год был продан в «ПСЖ» за 63 млн евро.

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