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Expressen: Златану Ибрагимовичу грозят штраф и дисквалификация за сотрудничество с букмекерами

Expressen: Ибрагимовичу грозят штраф и дисквалификация за сотрудничество с букмекерами
Eurosport

28 мин. назад

Даже богам дозволено не все.

ФА начала расследование по поводу связи форварда «МЮ» Златана Ибрагимовича с букмекерской конторой BetHard.

В начале марта стало известно, что 36-летний нападающий стал послом шведской конторы. BetHard выступил с соответствующим заявлением, которое позже было удалено. Согласно правилам ФА, любое сотрудничество футболистов с букмекерами запрещено.

Как передает Expressen, скорее всего, ФА потребует у Ибрагимовича прекратить сотрудничество с BetHard. В случае отказа ему грозят крупный штраф и дисквалификация.

  • Ранее коуч «МЮ» Жозе Моуринью заявил, что Златан, вероятно, покинет «Олд Траффорд» летом.
  • Весной 2017 году Джоуи Бартон был дисквалифицирован на 1,5 года за игру на тотализаторе.

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