Раздевалка «Арсенала» ненавидела Санчеса, в «МЮ» – то же самое. Чилиец даже ест отдельно от команды

После перехода в «МЮ» многие фанаты «Арсенала» называли Санчеса новым Ван Перси – такой же предатель. Но в отличие от голландца Алексис больше напоминает нового Анхеля ди Марию – десять матчей, один гол. Слухи, что у чилийца не все в порядке в новой команде вытекли практически мгновенно. Самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Англии (690 тысяч евро в неделю), естественно, вызвал зависть. Но через два месяца у Daily Mail появился характерный инсайд, который сложно выдумать – слишком киношный образ.

Английский таблоид узнал – у Алексиса Санчеса все настолько плохо, что он ест отдельно от одноклубников. «Похоже на то, будто он не хочет здесь быть. Выглядит, словно потерявшийся мальчишка. То же самое было с Ди Марией», – слил инфу Daily Mail источник в «МЮ». Чилиец настолько смурной, что не сошелся даже с милахами Рэшфордом, Марсьялем и Лингардом – вряд ли они включили режим булли и выгнали победителя чемпиона Испании из-за общего стола.

Бывший тренер «Арсенала» Лиам Брэди рассказал Metro, что подобное уже происходило с чилийцем в Лондоне: «Алексис – не самый легкий персонаж в жизни. Он всегда занимался личными делами, никогда не был частью команды. Но игроки «Арсенала» прощали ему это в начале канонирской карьеры. На первых порах он был примером, как много нужно работать». Cейчас чилийца не мучает акклиматизация: у него самая большая зарплата в команде и стране, на него надеялись и кроваво боролись за трансфер с «Сити» – при таком контрасте высокомерное поведение по отношению к другим игрокам обязательно выльется на поле.

Изолированность Санчеса и его нехорошие отношения с партнерами видны даже в цифрах. После перехода из «Арсенала» в «МЮ» у чилийца будто изменился стиль. Он бьет на 39% реже (2,2 удара за матч «МЮ» против 3,6 за «Арсенал»), потому что банально не получает мяч. Алексис и сам разлюбил пасовать: чилиец на 44% реже отдает острые передачи (1,5 против 2,7), но в два раза чаще идет в обводку (5,8 против 3,8). При этом в два раза чаще дело заканчиваются потерей мяча.

Алексис Санчес не учится на собственных косяках. Его боготворили в начале карьеры в «Арсенале» и одноклубники, и фанаты. Но, в конце концов, поведение нападающего заколебало всех. Автор ESPN, BBC, Goal.com и официальной автобиографии Пера Мертезакера Рафа Хонигстейн выяснил, что вся команда радовалась, когда Санчес ушел.

«Это плохо освещалось, но раздевалка ненавидела Санчеса. Все были уверены, что он играет на камеру во время матчей. Он постоянно делал вот эти штуки типа «Ох, ну я хотя бы пытаюсь! А вы-то что сделали?» В раздевалке после каждого матча вывешивали статистику с километражем пробега, ускорениями и все такое. У Санчеса был самый низкий пробег на протяжении большей дистанции», – рассказал Хонигстейн.

«Арсенал» не так набит звездами, как «МЮ», и Санчесу никто не предъявлял за лень и пафос. Но в Манчестере все по-другому. Бывший нападающий и эксперт Sky Чарли Николас уверен, что появление в команде Алексиса ухудшило форму трех ключевых игроков – Поля Погба, Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

«Даже если бы Погба был в форме, он вряд ли попал бы в старт из-за той путаницы, которую создал переход Алексиса. Марсьяль пострадал точно так же, но больше всех – главный молодой талант команды Рэшфорд. Санчес пришел ради серьезной борьбы и бизнеса, но я не удивлюсь, если он сядет на скамейку. Не понимаю, где он должен играть. Не знаю, достоин ли он выходить в старте, но Санчес точно не должен играть за счет Рэшфорда», – заявил спец. Один гол за десять матчей Санчеса в «МЮ» намекают на то, что Чарли Николас знает, о чем говорит.

Изначально в «МЮ» были игроки, которые не обрадовались переходу Алексиса. Маркос Рохо рассказал, какой была его первоначальная реакция на трансфер: «***** [черт], только не это. Теперь этот парень будет играть здесь. Мы были в Дубае, я сидел и спокойно смотрел фильм, когда ко мне подошел Жозе и хлопнул по плечу. «Мы покупаем Алексиса. Я не хочу, чтобы ты вырубил его завтра на тренировке», – пошутил он». До этого Рохо и Санчес пересекались в матчах между сборными Аргентины и Чили, во встречах «МЮ» и «Арсенала» и регулярно конфликтовали.

В «Арсенале» Алексис явно поймал звезду. Он был лучшим игроком средней команды и путем шантажа выбил себе переход в «МЮ». Но как только чилиец оказался среди равных по таланту и уровню эгоцентризма, вся королевская спесь, работавшая в Лондоне, превратилась в огромный недостаток. Если Алексис не научится себя вести, то Моуринью, для которого команда всегда важнее, не станет держаться за чилийскую фифу. Сам Алексис говорит в интервью, что давление заставляет его работать лучше. Судя по всему, Санчеса прессуют слишком слабо – на алмаз он еще не похож.

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