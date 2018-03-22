ESPN: Златан ESPN: Ибрагимович уже сыграл последний матч за «МЮ» и переезжает в США

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович близок к переезду в MLS. Игрок в скором времени подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как сообщает ESPN, дорогостоящая покупка Ромелу Лукаку лишила Ибрагимовича шансов вернуться в основной состав «Юнайтед». Последним матчем, когда швед появлялся на поле, стала игра против «Бёрнли» в конце декабря 2017 года. После этого Златан не попадал даже в число запасных.

В свою очередь, «Лос-Анджелес Гэлакси» давно заинтересован в трансфере Ибрагимовича. Коуч «МЮ» Жозе Моуринью готов отпустить игрока в США, где по-прежнему открыто трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил за «МЮ» 1 гол – в матче против «Бристоль Сити» в Кубке Лиги.

Контракт игрока с манчестерским клубом истекает в конце сезона-2017/18.

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