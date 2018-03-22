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«МЮ» разорвал контракт со Златаном Ибрагимовичем

«МЮ» разорвал контракт со Златаном
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Швед намылился в MLS.

«МЮ» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Манки поблагодарили шведа за проведенное в клубе время и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Ранее сообщалось, что новым клубом Ибры станет американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

  • Ибрагимович выступал за «МЮ» с лета 2016 года.
  • За этот период он выиграл с клубом Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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