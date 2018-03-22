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«МЮ» разорвал контракт со Златаном Ибрагимовичем
Швед намылился в MLS.
«МЮ» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Манки поблагодарили шведа за проведенное в клубе время и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Ранее сообщалось, что новым клубом Ибры станет американский «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Ибрагимович выступал за «МЮ» с лета 2016 года.
- За этот период он выиграл с клубом Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.
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