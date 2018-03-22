Скрывающий боль Гарольд приехал в Манчестер и сходил на матч «Сити». Он очень не любит «Юнайтед»

Гарольд, скрывающий боль, которого вы знаете по различным забавным мемасам, оказался болельщиком «Манчестер Сити». В марте он приехал на матч любимой команды против «Базеля» и прошелся по городу.

«Я думаю, в будущем «Сити» будет очень успешен. Так что красной части Манчестера понадобится помощь, чтобы скрыть боль», – сказал Гарольд. В родной Венгрии он ни разу не ходил на футбол, но команда Пепа Гвардиолы вдохновила его на поездку на матч с «Базелем» (1:2).

Любимый игрок Гарольда в составе «Сити» – Серхио Агуэро.

Помимо футбола, герою мемов очень нравится манчестерская музыка: группы Oasis, The Stone Roses и The Smiths.

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