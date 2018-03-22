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Скрывающий боль Гарольд приехал в Манчестер и сходил на матч «Сити». Он очень не любит «Юнайтед»
Вы точно видели этого мужчину во всех пабликах.
Гарольд, скрывающий боль, которого вы знаете по различным забавным мемасам, оказался болельщиком «Манчестер Сити». В марте он приехал на матч любимой команды против «Базеля» и прошелся по городу.
«Я думаю, в будущем «Сити» будет очень успешен. Так что красной части Манчестера понадобится помощь, чтобы скрыть боль», – сказал Гарольд. В родной Венгрии он ни разу не ходил на футбол, но команда Пепа Гвардиолы вдохновила его на поездку на матч с «Базелем» (1:2).
- Любимый игрок Гарольда в составе «Сити» – Серхио Агуэро.
- Помимо футбола, герою мемов очень нравится манчестерская музыка: группы Oasis, The Stone Roses и The Smiths.
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