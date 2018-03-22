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«Навсегда красный». Златан Ибрагимович попрощался с «МЮ», выложив себя любимого в образе Бога
Братан, ты самовлюблен.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед» после разрыва контракта с клубом.
«Даже прекрасное этапы подходят к концу, и сейчас наступило время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в «Манчестер Юнайтед». Благодарю клуб, фанатов, команду, тренера, персонал и всех, кто был причастен к этому кусочку моей истории», – написал Ибрагимович в твиттере, прикрепив к посту картинку, где он в образе Бога борется с дьяволом.
- Ранее сообщалось, что следующим клубом Ибры станет «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе «МЮ» он выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
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