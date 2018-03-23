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Санчес: «Даже если ты психологически и эмоционально истощен, то должен улыбаться и продолжать»

Санчес: «Даже если ты психологически и эмоционально истощен, то должен улыбаться и продолжать»
Eurosport

30 мин. назад

Минутка самовнушения от Алексиса.

Нападающий Алексис Санчес косвенно признал проблемы адаптации в «Манчестер Юнайтед».

Чилиец выложил фотографию в инстаграм со сборов национальной команды перед товарищескими матчами с подписью: «Я знаю, что ты устал. Я знаю, что ты психологически и эмоционально истощен. Но ты должен улыбаться и продолжать».

  • Санчес перешел в «МЮ» зимой 2018 года из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.
  • По данным английской прессы, Санчес испытывает серьезности трудности при адаптации в новом клубе.

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