«Каждый гол Салаха – выстрел в Моуринью». Почему Жозе не виноват в уходе Мохамеда

Ровно четыре года назад случился самый счастливый день в английской карьере Жозе Моуринью. На «Стэмфорд Бридж» приехал Арсен Венгер, которому предстоял тысячный матч в качестве тренера «Арсенала», но вместо поздравлений француз пережил чудовищное унижение – Особенный размазал его команду 6:0 и злорадно улыбался.

Один из голов в той легендарной встрече положил Мохамед Салах – 21-летний скромник из Египта, который, казалось, закрепится в Лондоне и вырастет в местную звезду. Не вышло – жизнь сложилась совсем иначе.

Второй заход в «Челси» – худшее приключение в жизни Моура. Он так и не выиграл для Абрамовича Лигу чемпионов, суперскучно оформил золото АПЛ (самый нудный лидер последних лет), установил кучу антирекордов и пережил увольнение, но главное – разогнал со «Стэмфорда» толпу топ-игроков, которые до сих пор остаются его ночным кошмаром.

Ради эксперимента можно набрать в поиске твиттера «Mourinho De Bruyne» и обалдеть. Сотни пользователей ежедневно репостят антологию тех, чья продажа считается личным позором Жозе. В лонг-лист, помимо Кевина, стабильно входят Шюррле, Лукаку и, разумеется, Салах – кучерявый африканец, который правда вырос в лучшего футболиста Премьер-лиги, но не в Лондоне, а в Ливерпуле.

«Каждый гол Мохамеда – выстрел в Моуринью», – типичнейший твит про египтянина.

«Салах – 28 голов. Лукаку – 14, в два раза меньше. Марсьяль, Лингард, Рэшфорд, Мата и Санчес – 27 на двоих. Интересно, что об этом думает Жозе?» – тоже шикарная издевка, подкрепленная убийственной статистикой.

«Фаны «Челси», когда пытаются понять, зачем их клуб продал Салаха», – классический мем, который вроде как идеально подходит к ситуации с Мохамедом.

На самом деле, несправедливо винить во всем Особенного. Безусловно, Моуринью тот еще подлец и могильщик тинейджеров (хотя сейчас работает над исправлением имиджа), но с Мохамедом он обошелся предельно честно – они разошлись безо всяких претензий.

Дело было так. В январе 2014-го Хуан Мата сбежал из «Челси» в «МЮ». Лондонцам, получившим 45 миллионов евро, потребовалась замена на правый фланг, причем не в основу, а чисто в ростер. Тогда клуб вложил 16 миллионов в Салаха – юниора, три раза забившего в ворота «пенсионеров» за «Базель» (однажды – в ЛЕ, дважды – в ЛЧ).

Переговоры вел лично Жозе. До этого Мохамеда обласкивал «Ливерпуль», но один звонок Особенного заставил Фараона забить на все договоренности с Мерсисайдом и махнуть в столицу. После этого Моур помогал Салаху с адаптацией, выделял максимум времени (500 минут за полгода – нормально для молодого вингера без опыта в АПЛ) и реально давал шансы, но сам Мохамед пользовался ими далеко не всегда.

Например, осенью 2014-го Моур выдал нетипичный для себя спич после кубковой игры против «Шрусбери» (2:1). Тогда Особенный заявил, что его команда выглядела слабо, но Салах и Шюррле разочаровали больше всех. Придирка к Андре смотрелась сомнительно (он только вышел с больничного), а вот Мохамед действительно бегал так, словно его искренне возбудили инсайды о трансфере в «Спартак».

Впрочем, расстроенный Моуринью все равно поступил вполне педагогично и человечно – отправил Салаха в Италию за практикой, а затем, после чемпионства-2014/15, запросил для африканца дополнительную медаль. По правилам она ему не полагалась, но принципиальный Жозе и слышать ничего не хотел: он считал, что в успехе поучаствовали все, вне зависимости от игровых минут.

Сейчас нужно признать: Серия А, в которой Мохамед выступал за «Фиорентину» и «Рому», радикально изменила Салаха. В «Челси» он был стеснительным и щуплым пареньком с добрыми глазами и короткой стрижкой. Сегодняшний Фараон – совсем другой: жилистый, наглый и волосатый. То же самое – в плане игры. Прежний Мохамед умел только суетливо носиться и часто был предсказуемым, а новый научился думать и мгновенно принимать верные, но неочевидные решения.

Аналогичные аргументы приводит и Моуринью, который описывает прогресс Салаха названием альбома Макса Коржа. Особенный не отрицает, что и в «Челси» у Салаха был потенциал суперзвезды. просто мальчик попал в топ-клуб слишком рано – вот и вся проблема.

Если бы лондонцы не подписали его в 2014-м, он бы все равно достался «Ливерпулю», так что претензий к Жозе минимум. Весь хейт нужно направлять на тех руководителей «Челси», которые допустили, чтобы к «Роме» после аренды перетекли все права на Салаха. Не предусмотреть, что египтянин взорвет, мог лишь человек, совсем не шарящий в футболе, – и это явно не Моуринью.

Приятно, что и сам Мохамед осознает: Жозе – не тот, на кого стоит обижаться. «Он гений» – говорил Салах весной 2016-го, когда от Особенного все отвернулись.

Сейчас они тоже с радостью приветствуют друг друга в подтрибунных помещениях. Один доволен, что не ошибся, когда оценивал перспективы юниора, а другой вряд ли забыл невероятно сильный жест с золотой медалью – за такое отношение можно простить что угодно. Поэтому Салаха пора убирать из черного списка Жозе – в Мохамеде Моур никогда не сомневался.

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