Жозе Моуринью облажался в Лиге чемпионов, но воспитал сержанта. Лукаку – новый лидер «МЮ»

После позорного унижения от «Севильи» Жозе включил инстинкт самосохранения. 12-минутный спич Особенного, разлетевшийся в расшифровках медиа, сгенерировал два оправдания. Во-первых, Моуринью сам выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов, поэтому новое поражение – не сюрприз для фанатов. Во-вторых, коучу достался состав, с которым просто невозможно творить большие дела.

Аргументация Жозе коснулась даже Гвардиолы: если Пеп пришел на готовое (Отаменди, Стерлинг и КДБ уже были в ростере «Сити» до его прихода), то португалец выстраивает традиции топ-клуба с нуля. Завершая пламенную речь, Моуринью скоктеничал: новый тренер получит как минимум трех звезд (Де Хеа, Матич, Лукаку), двух из которых привел он сам.

Пресс-конференция коуча сгенерировала массу гневных колонок, но в идентификации новых лидеров Жозе был прав. Де Хеа избавил «Юнайтед» от проблем в АПЛ, Матич не потерял статус одного из лучших опорников лиги, а Лукаку подошел в бешеной форме к финишу сезона – не его вина, что партнеры слились в важнейшей игре года.

С 3 февраля Ромелу отбомбил девять матчей за «МЮ» во всех турнирах и не отличился всего в двух – в сумме бельгиец наработал на 7 голов и 2 ассиста. Еще показательнее, что Жозе хвалил страйкера даже во время ужасающей серии из одного гола в 12 матчах. Лукаку не забивал, провалился в дерби и писал катастрофический сценарий к каждой игре с клубом из топ-6 – Моуринью это не волновало.

«Я вообще не беспокоюсь по поводу его цифр. Он забил 21 гол – не так уж и плохо. Я оцениваю игроков совсем не так, как вы, поверьте. Даже когда Ромелу не забивает, я все равно им доволен. Просто проанализируйте другие аспекты и вы поймете, что он в полном порядке», – рассуждал Моур в конце зимы.

Последние сомнения Лукаку разбил сам. Против «Челси» и «Ливерпуля» бельгиец оформил 1+2 и чуть ли не в одиночку забронировал за «МЮ» место в четверке – от Де Хеа чудо-спасений не понадобилось. Теперь статистика Ромелу против топ-команд выглядит вполне пристойно – 1 гол, 3 голевых и вовлеченность в 44,4% мячей с прямыми конкурентами по лиге.

Ромелу ЛукакуSID

Заодно Ромелу проявил себя как умный ассистент. В разговоре с Тьерри Анри перед визитом «Ливерпуля» бельгиец признал, что хотел прибавить в этом аспекте перед дебютным сезоном в «МЮ». До конца остается пару месяцев, но задача уже решена. Во-первых, Лукаку сделал рекордные для себя семь ассистов – раньше планка не поднималась выше шести. Во-вторых, Ромелу лидирует по этому показателю среди всех нападающих Премьер-лиги.

Новая роль выявила в Лукаку сразу два крутых качества – мощь (об этом мы знали) и интеллект (об этом – нет). Два ассиста из семи Ромелу выдавал после борьбы в воздухе – ничего необычного для парня с ростом 190 см, если бы не один факт: в «Эвертоне» бельгиец панически боялся играть головой – психологический шрам после детской травмы. В «Юнайтед» страйкер прибил фобию – он выигрывает 51,5% верховых единоборств при 42% в предыдущих клубах.

Мозговитость Лукаку стала бонусом. Все три результативных паса с топ-клубами («Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси») бельгиец выдавал на ход партнеру. Против команды Клоппа этот маневр вообще стал главным в тактическом плане Жозе: Де Хеа специально пулял в зону Ловрена, Лукаку убирал хорвата с пути и скидывал в свободную зону на партнера.

Четкое следование тактике – еще одна причина, почему Лукаку стал неприкасаемым для Моуринью. В «Эвертоне» бельгиец забивал на подсказки Кумана (голландец просил больше участвовать в прессинге) и вообще не реагировал на крик – на «Траффорде» Ром такого не позволяет и даже управляет командой с позиции нападающего. Редкость для игрока его амплуа.

За прилежность Моур даже выписал страйкеру необычный статус. «Когда ты просишь нападающего сделать работу ради меня, он автоматически становится сержантом. Вот почему я так его называю. Дело не в голах, дело в том, что он приносит большую пользу. Он демонстрирует феноменальное отношение к делу», – пояснил Жозе.

Только за последний месяц Лукаку выполнил два неблагодарных задания. В компенсированное время с «Пэлас» бельгиец встал в защиту, образовав пятерку в линию: у Моуринью закончились замены, поэтому помощь Ромелу была кстати. С «Ливерпулем» нападающий прижал гордость (1 удар) и примагничивал длинные передачи – так «Юнайтед» не попал под фирменный прессинг Клоппа.

В диалогах с Анри бельгиец постоянно подчеркивает открытость к новым знаниям и ролям. Тьерри такая позиция нравится: «Я не буду говорить вам о том, что мы с ним обсуждаем, но Ром знает, что должен делать на поле. Он знает, чего хочет, и самое главное – этим парнем можно управлять».

Заслужив уважение Моуринью, Лукаку требует аналогичного отношения от партнеров – после матча с «Севильей» страйкер намекнул, что некоторые из них самоустранились. На фоне медийных войн Жозе может не сомневаться: этот мэн его точно не подведет.

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