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Игрок «Тоттенхэма» Сон Хынмин: «Харри Кейн – лучший футболист в мире»

Сон: «Кейн – лучший футболист в мире»
Eurosport

1 час назад

Криштиану Роналду и Лионель Месси, подвиньтесь с трона.

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин очень высоко оценил травмированного одноклубника, нападающего Харри Кейна.

«Харри очень важен для Англии, потому что он лучший футболист в мире. Травмы в футболе иногда случаются, но «Тоттенхэму» нужно научиться играть без него.

Это очень грустно, но и остальные футболисты должны быть готовы. Я не Харри. Я просто стараюсь тренироваться каждый день. Но это хороший шанс достичь чего-нибудь», – сказал Сон в интервью Sky Sports.

  • Кейн восстанавливается от травмы голеностопа. Его возвращение намечено на май.
  • Харри забил 35 голов в 39 матчах сезона-2017/18.
  • У Сона 18 мячей в 44 играх.

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