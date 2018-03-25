Игрок «Тоттенхэма» Сон Хынмин: «Харри Кейн – лучший футболист в мире»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин очень высоко оценил травмированного одноклубника, нападающего Харри Кейна.

«Харри очень важен для Англии, потому что он лучший футболист в мире. Травмы в футболе иногда случаются, но «Тоттенхэму» нужно научиться играть без него.

Это очень грустно, но и остальные футболисты должны быть готовы. Я не Харри. Я просто стараюсь тренироваться каждый день. Но это хороший шанс достичь чего-нибудь», – сказал Сон в интервью Sky Sports.

Кейн восстанавливается от травмы голеностопа. Его возвращение намечено на май.

Харри забил 35 голов в 39 матчах сезона-2017/18.

У Сона 18 мячей в 44 играх.

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