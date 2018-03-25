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The Mirror: «МЮ» выделит Жозе Моуринью 230 миллионов евро на покупку звезд «Реала» и «ПСЖ»
Как скоро Особенный скажет, что клуб потратил мало денег на усиление?
«Манчестер Юнайтед» готовит очередную большую перестройку в межсезонье. Жозе Моуринью получит 230 млн евро на покупки.
Ключевыми целями коуча манкунианцев на лето стали Рафаэль Варан и Тони Кроос из мадридского «Реала». В качестве альтернативы Моуринью рассматривает Маркиньоса, Марко Верратти (оба – «ПСЖ») и Алекса Сандро («Ювентус»).
Часть затрат «МЮ» может покрыть продажей Поля Погба, проводящего неудачный сезон. Не исключается, что «МЮ» предложит француза «Реалу» в качестве сделки по Варану и Кроосу, передает The Mirror.
- Погба был куплен у «Ювентуса» в 2016 году за 106 млн евро – трансферный рекорд на тот момент.
- В сезоне-2017/18 Поль провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.
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