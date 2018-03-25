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The Mirror: «МЮ» выделит Жозе Моуринью 230 миллионов евро на покупку звезд «Реала» и «ПСЖ»

The Mirror: «МЮ» выделит Моуринью 230 миллионов евро на покупку звезд «Реала» и «ПСЖ»
Eurosport

27 мин. назад

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«Манчестер Юнайтед» готовит очередную большую перестройку в межсезонье. Жозе Моуринью получит 230 млн евро на покупки.

Ключевыми целями коуча манкунианцев на лето стали Рафаэль Варан и Тони Кроос из мадридского «Реала». В качестве альтернативы Моуринью рассматривает Маркиньоса, Марко Верратти (оба – «ПСЖ») и Алекса Сандро («Ювентус»).

Часть затрат «МЮ» может покрыть продажей Поля Погба, проводящего неудачный сезон. Не исключается, что «МЮ» предложит француза «Реалу» в качестве сделки по Варану и Кроосу, передает The Mirror.

  • Погба был куплен у «Ювентуса» в 2016 году за 106 млн евро – трансферный рекорд на тот момент.
  • В сезоне-2017/18 Поль провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

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