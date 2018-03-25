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«Пошел на *** [фиг]». Эрик Байи выпроводил Златана Ибрагимовича из «МЮ»
Ивуариец снова нарывается на сотрясение мозга.
Златан Ибрагимович трогательно простился с «МЮ», выложив в твиттере и инстаграме картинку с собой в образе Бога, борющимся с дьяволом.
Неожиданно в комментариях материализовался защитник манкунианцев Эрик Байи, который весьма сердечно проводил шведского льва:
«Пошел на *** [фиг]».
Байи не первый раз бросает вызов смерти. В августе 2017 года он отвесил Златану пинок.
- Ибра провел полтора сезона за «МЮ», выиграл Лигу Европы, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии.
- Следующим клубом Златана станет «Лос-Анджелес Гэлакси».
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