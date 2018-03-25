Мино Райола: «Хосеп Гвардиола – трус и пес»

Агент Мино Райола объяснил, почему предпочитает не отдавать своих клиентов в команды, руководимые Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола – фантастический тренер. Но как человек он полный ноль. Он трус и пес. Пеп – классический священник: «Делай то, что я говорю. Не делай то, что делаю я.

Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, это лишь подчеркнет, насколько он хороший тренер. Но я буду зол», – сказал Райола Sunday Mirror.

В 2009 году клиент Райолы Златан Ибрагимович перешел в «Барселону» к Хосепу Гвардиоле, но продержался в Каталонии всего один сезон.

С того времени и Златан, и Райола неоднократно награждали в интервью Гвардиолу разными злыми эпитетами.

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