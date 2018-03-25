Eurosport

Мино Райола: «МЮ» сэкономил 100 миллионов евро на покупке Поля Погба»

Райола: «МЮ» сэкономил 100 миллионов евро на покупке Погба»
Eurosport

1 час назад

Парня купили за копейки.

Агент Поля Погба Мино не считает завышенной сумму трансфера французского полузащитника из «Юве» в «Манчестер Юнайтед».

«Пока доходы от продаж телеправ растут, футболисты имеют право зарабатывать больше. Не я поднимаю цены на игроков до предела. Напротив, посмотрите на трансфер Погба. «МЮ» заплатил за него 100 миллионов евро, но я считаю, что тогда он стоил все 200.

Погба был дешевым игроком. В его контракте был пункт, по которому он мог сам решить, где он хочет продолжить карьеру. «Ювентус» не мог решить за него. Туринцы могли продать Погба за 200 миллионов в «Реал», поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил 100 миллионов», – цитирует Райолу Goal.

  • Представли «Юве» оценивали заработок Райолы с этой сделки в 27 миллионов евро.
  • Погба перешел в «МЮ» в августе 2016 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Цветков отстрелял на ноль и порвал всех на последнем круге, пока Фуркад наслаждался красотами Тюмени

02:37
Популярные видео
Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
4 013 просмотров4 ч
Игроки «Сан-Хосе» и «Калгари» устроили 3 мясистые драки. И это не вся дичь матча
1 866 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться