Мино Райола: «МЮ» сэкономил 100 миллионов евро на покупке Поля Погба»

Агент Поля Погба Мино не считает завышенной сумму трансфера французского полузащитника из «Юве» в «Манчестер Юнайтед».

«Пока доходы от продаж телеправ растут, футболисты имеют право зарабатывать больше. Не я поднимаю цены на игроков до предела. Напротив, посмотрите на трансфер Погба. «МЮ» заплатил за него 100 миллионов евро, но я считаю, что тогда он стоил все 200.

Погба был дешевым игроком. В его контракте был пункт, по которому он мог сам решить, где он хочет продолжить карьеру. «Ювентус» не мог решить за него. Туринцы могли продать Погба за 200 миллионов в «Реал», поэтому «Манчестер Юнайтед» фактически сэкономил 100 миллионов», – цитирует Райолу Goal.

Представли «Юве» оценивали заработок Райолы с этой сделки в 27 миллионов евро.

Погба перешел в «МЮ» в августе 2016 года.

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