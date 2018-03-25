Арсен Венгер: «Чем старше вы становитесь, тем сильнее становится дискриминация по возрасту»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не согласен с критикой в свой адрес, основанной на сроке пребывания у руля «канониров».

«В целом, чем старше вы становитесь, тем сильнее становится дискриминация по возрасту. Я согласен, что мы находимся на работе, где нам приходится иметь дело с последствиями после неудачных результатов. Но я не вижу связи между этим фактором и тем, как долго вы были в клубе, сколько вам лет, Я думаю, что все немного сложнее.

Я принимаю тот факт, что нахожусь на публичной работе, где должен давать результат и нести за него ответственность», – цитирует француза ESPN.

«Арсенал» занимает шестую строчку в чемпионате Англии-2017/18, отставая от лидирующего «Сити» на 33 очка, а от зоны Лиги чемпионов – на 13.

Венгер возглавил клуб в 1996 году.

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