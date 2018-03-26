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Серхио Агуэро: «Когда мой контракт с «Сити» закончится, вернусь в «Индепендьенте»

Агуэро: «Когда мой контракт с «Сити» закончится, вернусь в «Индепендьенте»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Кун уже знает, где продолжит карьеру.

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился планами на будущее.

«В 2020 году, когда мой контракт с «Манчестер Сити» подойдет к концу, я вернусь в Аргентину, в «Индепендьенте», – цитирует нападающего Calciomercato.

  • Агуэро выступал за «Индепендьенте» в 2003 – 2006 годах и забил 23 гола в 54 матчах.
  • В АПЛ-2017/18 Серхио провел 24 матчах, забил 21 гол и отдал 6 ассистов.
  • «Манчестер Сити» занимает в чемпионате Англии первую строчку с отрывом в 16 очков от «МЮ».

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