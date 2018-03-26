Сеск Фабрегас – о том, хочет ли в будущем возглавить «Арсенал»: «Конечно, да»

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на вопрос в твиттере, желает ли он возглавить «Арсенал».

«Вернулся бы ты в будущем в «Арсенал» в качестве тренера, если такая возможность возникнет?» – спросил испанца болельщик.

«Конечно», – ответил Сеск.

Фабрегас провел за «Арсенал» 212 матчей и забил 35 мячей.

В 2014 году «Арсенал» мог вернуть Сеска на «Эмирейтс», но не воспользовался приоритетным правом выкупа.

В турнирной таблице АПЛ-2017/18 «Челси» занимает пятую строчку с 56-ю очками, «Арсенал» – шестую с 48-ю.

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