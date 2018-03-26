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Сеск Фабрегас – о том, хочет ли в будущем возглавить «Арсенал»: «Конечно, да»
Как раз к тому времени Арсен Венгер покинет команду.
Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на вопрос в твиттере, желает ли он возглавить «Арсенал».
«Вернулся бы ты в будущем в «Арсенал» в качестве тренера, если такая возможность возникнет?» – спросил испанца болельщик.
«Конечно», – ответил Сеск.
- Фабрегас провел за «Арсенал» 212 матчей и забил 35 мячей.
- В 2014 году «Арсенал» мог вернуть Сеска на «Эмирейтс», но не воспользовался приоритетным правом выкупа.
- В турнирной таблице АПЛ-2017/18 «Челси» занимает пятую строчку с 56-ю очками, «Арсенал» – шестую с 48-ю.
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