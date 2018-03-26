Getty Images

Сеск Фабрегас – о том, хочет ли в будущем возглавить «Арсенал»: «Конечно, да»

Фабрегас – о том, хочет ли в будущем возглавить «Арсенал»: «Конечно, да»
Eurosport

1 час назад

Как раз к тому времени Арсен Венгер покинет команду.

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас ответил на вопрос в твиттере, желает ли он возглавить «Арсенал».

«Вернулся бы ты в будущем в «Арсенал» в качестве тренера, если такая возможность возникнет?» – спросил испанца болельщик.

«Конечно», – ответил Сеск.

  • Фабрегас провел за «Арсенал» 212 матчей и забил 35 мячей.
  • В 2014 году «Арсенал» мог вернуть Сеска на «Эмирейтс», но не воспользовался приоритетным правом выкупа.
  • В турнирной таблице АПЛ-2017/18 «Челси» занимает пятую строчку с 56-ю очками, «Арсенал» – шестую с 48-ю.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Цветков отстрелял на ноль и порвал всех на последнем круге, пока Фуркад наслаждался красотами Тюмени

02:37
Популярные видео
Крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьминой
6 296 просмотров17 ч
Игроки «Сан-Хосе» и «Калгари» устроили 3 мясистые драки. И это не вся дичь матча
2 852 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться