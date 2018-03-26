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Куртуа – о критике Ван Гала: «Так называемые эксперты вообще ничего не знают о футболе»
Кипер жестко прошелся по экс-коучу «МЮ».
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поставил под сомнение осведомленность Луи ван Гала в вопросе подготовки голкиперов.
После матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» (3:0) Ван Гал сказал: «Если бы с Куртуа работал Франс Хоэк, он бы свел ноги при ударе Месси. Такие ошибки недопустимы».
«Когда я слышу, что говорят так называемые эксперты, мне кажется, что они вообще ничего не знают о футболе. Ван Галу не стоит обсуждать вратарей. Я знаю, что хорошо справляюсь со своей работой, и готовлюсь выйти на пик формы к чемпионату мира», – цитирует Куртуа Sporza.
- Франс Хоэк – тренер вратарей, работавший с Ван Галом в «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
- «Челси» по сумме двух матчей уступил «Барселоне» со счетом 1:4.
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